الملا: تشغيل منطقة تخزين وتداول السولار بالعلمين الجديدة في الصيف المقبل

كتب- أحمد والي:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط تشغيل أولى مراحل المنطقة الاستراتيجية لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية المختلفة بالعلمين الجديدة؛ في الصيف المقبل، وذلك بتشغيل منطقة تخزين وتداول وشحن السولار.

وأضاف الملا أن المشروعات التوسعية الجارية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لميناء الحمراء البترولي تمثل ترجمة عملية لتلك رؤى واستراتيجيات قطاع البتورل، لما تعمل عليه من زيادة غير مسبوقة في طاقات التخزين للميناء من الخام، ودعم دوره الهام كمركز رئيسي بمنطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"؛ لاعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة في العام المالي المقبل 2024-2025.

وذكر الملا أن مشروع توسعات ميناء الحمراء يرتبط بالبنية التحتية الممثلة في خط نقل المنتجات البترولية من توسعات مصفاة تكرير "ميدور" إلى العلمين الجديدة.

وعرض إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو الموقف التنفيذي لمشروعات التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء وخطط التنفيذ، حيث استعرض أعمال توسعات المنطقة الشمالية، والتي تشمل إنشاء مستودعات لتخزين، وتداول الزيت الخام للوصول لسعه إجمالية 8 ملايين برميل لميناء الحمراء، وتشمل خطوط الربط مع ميناء الحمراء وكذلك محطة توزيع الكهرباء.

وذكر أنه يتم العمل حالياً للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل 4 مستودعات تخزين بواقع 630 ألف برميل للمستودع للوصول إلى سعة تخزين للميناء 3.5 مليون برميل.

وأوضح مسعود أن التوسعات الجنوبية ممثلة في مشروع المنطقة البترولية بميناء الحمراء تتم الأعمال المتكاملة لإنشاء 3 مستودعات لتخزين وتداول السولار، ومحطة توزيع الكهرباء، وكافة التسهيلات والمرافق اللازمة، والربط مع منطقة التوسعات الشمالية، وكذلك 3 مستودعات للبنزين، ومستودعين لوقود النفاثات، بالإضافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات.

وأكد مسعود أنه يجري تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من توفير طاقة تخزينية للمنتجات البترولية 130 ألف طن في إطار المخطط العام لمنطقة التوسعات البترولية الحديثة، والتي تتزامن مع استكمال خط نقل المنتجات البترولية (من مصفاة ميدور بالأسكندرية إلي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين) بطول 145 كم، بما يخدم التنمية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف مسعود أن منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها 400 ألف طن ستساعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلي، وكذلك خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعلمين، وفقا للبيان الصادر.

واستعرض مسعود خطة تداول الزيت الخام خلال العام المالي 2024-2025، واستقبال وتداول كمية 95 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء بمعدل يومي 260 ألف برميل.

كما تشهد شركة ويبكو العام القادم إضافة نشاط تداول المنتجات البترولية، وتخزين الخام لحساب الغير مما سيكون له بالغ الأثر على زيادة المردود الاقتصادي، وفقا للبيان.

الجمعية العامة لشركة بدر للبترول

وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول لاستعراض موازنة العام المالى 2024-2025، وجه وزير البترول بوضع خطط طموح لزيادة الإنتاج من حقل "بدر-1" بالصحراء الغربية الذي تقوم الشركة بتشغيله، والتي تعد شركة مصرية بالكامل خاصة وأن الزيادة في الإنتاج تتضاعف أهميتها لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض إبراهيم مسعود رئيس الشركة خطة حفر الآبار الجديدة ومشروعات تطوير موقع حقل "بدر-1" في مجالي التحول الرقمي، والاستفادة من غازات الشعلة، وخفض الانبعاثات.