تنمية المشروعات يوقع 3 عقود بقيمة 43 مليون جنيه لتطوير منطقتين بالقاهرة

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كتب- مصطفى عيد:

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 3 عقود جديدة لتطوير البنية الأساسية في منطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله، وذلك بإجمالي تمويل قدره 43 مليون جنيه.

ويأتي ذلك ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، بحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء.

حضر مراسم توقيع العقد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات، ومحافظة القاهرة.

وأكد باسل رحمي استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الدول المانحة وجهاز تنمية المشروعات، لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030، مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة التعاون الدولي في تسهيل الحصول على التمويل اللازم من الجهات التنموية الدولية للمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح رحمي أن برنامج الارتقاء الحضري في محافظتي القاهرة والجيزة يعد أحد أبرز المشاريع التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومحافظتي القاهرة والجيزة.

وذكر أن البرنامج يهدف لتوفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستدامة لسكان هذه المناطق.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات التنسيق المستمر والبناء بين محافظة القاهرة والجهاز لتطوير منطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة الزاوية الحمراء بتمويل قدره 30 مليون جنيه، وتطوير عزبة خير الله بتمويل قدره 13 مليون جنيه، حيث يتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي ورفع كفاءة وتطوير الطرق، ورفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية، ومركز رعاية الطفل بحي الزاوية الحمراء.

وأشار رحمي إلى أنه من المتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، يستفيد منها حوالي 100 ألف مواطن من سكان هذه المناطق، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات التي ينفذها الجهاز تعتمد على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.