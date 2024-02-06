ماكدونالدز تخسر 8 مليارات دولار من قيمتها بعد إعلان تأثير المقاطعة

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر سهم شركة ماكدونالدز العالمية هبوطا حادا بنسبة 3.73% خلال جلسة التداول في البورصة الأمريكية أمس، بما أدى إلى خسارة القيمة السوقية للشركة نحو 8 مليارات دولار لتسجل نحو 206.5 مليار دولار.

جاء ذلك بعد إعلان الشركة فشلها في تحقيق مستهدفات المبيعات خلال الربع الرابع من 2023 منذ ما يقرب من أربع سنوات، وهو ما يرجع جزئيًا إلى مقاطعة العملاء للشركة بسبب دعمها لإسرائيل خلال الحرب مع حماس، بحسب بي بي سي.

وفقد سعر سهم الشركة خلال جلسة أمس نحو 11.08 دولار من قيمته ليصل بنهاية الجلسة إلى مستوى 285.97 دولار.

واعترف رئيس الشركة في السابق بتأثير الصراع، وألقى باللوم على "المعلومات المضللة"، وفقا لبي بي سي.

وماكدونالدز هي واحدة من العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك ستاربكس وكوكا كولا، التي شهدت مقاطعة واحتجاجات ضدها من نشطاء مناهضين لإسرائيل وبعض الحملات الشعبية في بلدان عربية.

وبحسب بي بي سي، قالت الشركة إن الصراع بين إسرائيل وغزة "أثر بشكل كبير" على الأداء في بعض الأسواق الخارجية في الربع الرابع من عام 2023.

وفي الفرع الذي يشمل المبيعات في الشرق الأوسط والصين والهند، بلغ نمو المبيعات 0.7% في الربع الرابع من عام 2023 - وهو أقل بكثير من توقعات السوق.

وقال كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي للشركة، يوم الاثنين، إن أعمالها في ماليزيا وإندونيسيا وفرنسا تأثرت، وكان التأثير الأكبر محسوسًا في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس ماكدونالدز: "طالما استمرت هذه الحرب... لا نتوقع أن نرى أي تحسن كبير (في هذه الأسواق)".

وتعتمد ماكدونالدز على نظام الامتياز الذي تمتلك فيه آلاف الشركات المستقلة، وتدير معظم متاجرها التي يزيد عددها عن 40 ألف متجر حول العالم. حوالي 5% من منافذ البيع تقع في الشرق الأوسط.