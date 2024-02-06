تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3828 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4001 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3501 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3001 جنيه.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28007 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.