إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 فبراير

03:20 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3828 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4001 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3501 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3001 جنيه.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28007 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة السعر الاسترشادي للذهب سعر الأوقية بالبورصات العالمية سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد
* لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟
* أول تعليق من محافظة بورسعيد على وفاة مواطن أثناء أعمال إزالة بمنطقة الجميل
* قبل ساعات على نهاية "طوبة".. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس "أمشير"