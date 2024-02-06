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البورصة تهبط بنسبة 1.43% بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء

03:19 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.43% إلى مستوى 27271 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات الأسبوع.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي بيع بقيمة 13.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.33% إلى مستوى 27666 نقطة، خلال تعاملات جلسة أمس.

البورصة المصرية المستثمرين الأجانب مؤشر EGX30

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