كازيون تستحوذ على 50% من شركة الدكان لبيع منتجات التجزئة بالسعودية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة استحواذ سلسلة المتاجر "كازيون" على حصة قدرها 50% في شركة "الدكان"، المتخصصة في بيع منتجات التجزئة بأسعار مخفضة في السعودية.

وبحسب بيان صحفي صادر من هيرميس اليوم، تمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية لشركة "كازيون" لدخول السوق السعودي، علمًا بأن مجموعة "الدباغ"، المساهم الحالي في "الدكان"، ستحتفظ بحصة الـ 50% المتبقية في أسهم الشركة.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي لشركة "كازيون" في هذه الصفقة، في حين قام مكتب وايت آند كيس بدور المستشار القانوني.

وسوف تساهم هذه الصفقة في تمكين شركة "كازيون" من التوسع جغرافيًا داخل السوق السعودي، وتلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء، وفقا للبيان.

كما ستشهد الصفقة تنفيذ خطة لإطلاق متاجر شركة "كازيون" داخل المملكة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من مكانة شركة "الدكان" في السوق السعودي.

وقال كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، إن هذه الصفقة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لمواصلة تعزيز تواجدها في السوق السعودي وتوجيه أنظار المستثمرين نحو الإمكانات الاستثمارية التي تنفرد بها المملكة في مختلف القطاعات.

وأشار جلال إلى أن هذا التعاون هو الثاني بين إي اف چي هيرميس وشركة كازيون، وذلك بعد تقديم الشركة خدماتها الاستشارية في عملية زيادة رأس المال الخاص بكازيون بقيمة 76.5 مليون دولار خلال عام 2014.

وتعد "الدكان" شركة متخصصة في تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم باقة متنوعة من المنتجات الطازجة ومنتجات البقالة الأساسية، وذلك إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة والحصرية.

ومنذ تأسيسها عام 2013 بواسطة مجموعة "الدباغ"، نجحت الشركة في تسريع وتيرة نموها حيث تمتلك سلسلة واسعة تضم أكثر من 100 متجرًا في مختلف أحياء ومدن السعودية، في جدة، ومكة والطائف، وفقا للبيان.

كما تخطط الشركة لافتتاح المزيد من المتاجر في مدينتي الطائف والرياض خلال الفترة القادمة.

تأسست شركة "كازيون" خلال عام 2014 لتصبح حاليًا واحدة من سلاسل متاجر التخفيضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك بنهاية عام 2023 شبكة من المتاجر في مصر والمغرب تضم أكثر من 1000 متجر، وذلك بعد دخولها إلى السوق المغربي خلال عام 2023.