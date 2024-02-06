رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع سفير تركيا التعاون في مجال الوقود الأخضر

كتب- مصطفى عيد:

بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع صالح موتلو شن، السفير التركي بالقاهرة، الملفات المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في شقه الاقتصادي الذي يشهد زخمًا متزايدًا خلال الفترة الراهنة، وفقا لبيان من هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة سواء الوقود الأخضر أو الصناعات المغذية له مثل ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.

كما تضمن اللقاء اقتراح إنشاء مركز للتدريب المهني في منطقة القنطرة غرب الصناعية لخدمة المشروعات الجاري إنشاؤها والتي تتطلب عمالة كثيفة مدربة على أحدث النظم التكنولوجية في الإنتاج.

وقدم وليد جمال الدين، خلال اللقاء، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تمنحه لمستثمريها من ميزاتٍ تنافسية سواءً بما تملكه من 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتضمن 21 قطاعًا صناعيًّا مختلفًا.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تشهد تواجدًا للعديد من الاستثمارات التركية مثل مصنع "Hayat Egypt" المتخصص في المنتجات الصحية في منطقة السخنة المتكاملة، بالإضافة إلى أنه يجري التباحث حول تواجد كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، أبرزها Jade textile، وKCG وغيرها.

وذكر جمال الدين أن ذلك يؤكد حرص الهيئة على دعم مستثمريها في المناطق الصناعية التابعة كافة والتزامها بتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة، منوها بأنه يجري مناقشة تواجد منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأبدى السفير التركي إعجابه بإمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون القائم مع مجتمع الأعمال التركي، مبديًا اعتزاز بلاده بالدور الذي لعبه ميناء العريش التابع للمنطقة في توصيل المساعدات لدولة تركيا إبان كارثة الزلزال المدمر العام الماضي.

كما أكد انفتاح الشركات التركية على تعزيز الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لا سيما في صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهو القطاع الذي قال إن مصر أصبحت من أهم الوجهات الاستثمارية له، مشددًا على ضرورة التعاون لإطلاق خط رورو بأحد موانئ الهيئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.