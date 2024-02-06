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أسعار الدواجن تواصل الارتفاع والكيلو يتخطى 110 جنيهات الثلاثاء (موقع رسمي)

12:22 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

واصل متوسط أسعار الدواجن الحية ارتفاعه في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 110.84 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98.36 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.14 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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