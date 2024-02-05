تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 5 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3714 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3885 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3399 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2914 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27195 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.