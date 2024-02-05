البورصة تعود إلى الصعود بنهاية تعاملات جلسة الاثنين

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 27666 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.09%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي شراء بقيمة 279 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 179 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 100 مليون جنيه.

يأتي ذلك بعد أن هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.03% إلى مستوى 27574 نقطة، خلال تعاملات جلسة أمس، وفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 40.3 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط حالة ترقب لأي تحركات قد تحدث في سعر الصرف بالبنوك خاصة في ظل قرار رفع الفائدة بالبنك المركزي 2% يوم الخميس، وتراجع كبير بسعر الدولار في السوق الموازية.