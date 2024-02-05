خريطة الأسعار: زيادة الحديد واللحوم والطماطم وهبوط السكر والبلطي والذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد، والفول المعبأ، والأسمنت، بينما تراجعت أسعار السكر، والدقيق، والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما واصلت أسعار الذهب هبوطها الحاد لليوم الثالث على التوالي.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

اللحوم فوق 360 جنيها.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق الاثنين (موقع رسمي)

ءسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل التراجع بمنتصف التعاملات

قفزة جديدة لأسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع البوري والجمبري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل وتراجع الليمون اليوم بسوق العبور