بعد أنباء صفقة رأس الحكمة.. "طلعت مصطفى" تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي

كتب- مصطفى عيد:

أكدت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها تدرس إقامة مشروع جديد بالساحل الشمالي.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لدى المجموعة.

جاء ذلك ردا من الشركة على الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإخبارية عن استلام مجموعة طلعت مصطفى مساحة 5540 فدانا بغرض إقامة مشروع بالساحل الشمالي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستفصح للبورصة عند البدء في الإجراءات التنفيذية في أي من تلك المشروعات قيد الدراسة، مؤكدة حرصها على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح في هذا الشأن.

ويأتي ذلك تزامنا مع أنباء ترددت في الأيام الأخيرة بشأن اتفاق للحكومة مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بشأن بيع أرض في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بغرض إقامة مشروع سياحي.

ومجموعة طلعت مصطفى تعد واحدة من أشهر شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها مشروعات سكنية، وفنادق في عدد من المناطق منها القاهرة الجديدة، والإسكندرية.