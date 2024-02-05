البنك الأهلي يرفع سعر الفائدة 0.5% على شهادات الاستثمار

كتبت- منال المصري:

رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة 0.5% على شهادات الاستثمار فئتي "أ" و"ب" للعائد الثابت على الجنيه المصري ذات الآجال المختلفة "سنة وسنتين و3 سنوات" بداية من اليوم الاثنين وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

وجاء تحرك البنك الأهلي في أول رد فعل له بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ليصل مستوى العائد لديه 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

فيما لم يحرك البنك أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت على الجنيه المصري التي يصل مستوى العائد لديه إلى 27% للشهادة أجل سنة، و19% للشهادة أجل 3 سنوات، حتى كتابة هذا التقرير.

ونقدم في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي بعد زيادتها 0.5% بداية من اليوم الاثنين.

-الشهادة فئة "ب"أجل سنة: تم زيادة سعر الفائدة السنوي إلى 12% يصرف العائد شهريا.

-الشهادة فئة "ب" أجل سنتين: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 12.5% يصرف العائد كل 3 شهور.

-الشهادة فئة "ب" أجل 3 سنوات: تم رفع سعر الفائدة السنوي إلى 15% يصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة فئة "أ" أجل 10 سنوات: تم رفع سعر الفائد السنوي إلى 12% ويصرف العائد بشكل تراكمي في نهاية مدة الشهادة.

كان البنك الأهلي قبل يناير 2021 يطرح شهادات الاستثمار لصالح بنك الاستثمار القومي- التابع لوزارة التخطيط- لعدم امتلاك الثاني فروعا له ولمساعدته على تمويل مشروعاته، ولكن قبل 3 سنوات أعلن البنك الأهلي ضمن شهادات الاستثمار ضمن أوعيته الادخارية.

كان البنك الأهلي رفع سعر الفائدة 1.5% على الودائع الثابتة بالجنيه المصري قصيرة الأجل بداية من اليوم.

كما رفع البنك الأهلي سعر الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد والحسابات الجارية 2% بداية من أمس الأحد وذلك لارتباطها بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي (كوريدور) أي تنخفض وترتفع على العملاء القائمين أو الجدد مع كل تحرك من البنك المركزي بشكل تلقائي دون تدخل من البنك، وفق شروط هذا النوع من الأوعية.