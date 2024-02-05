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قفزة جديدة لأسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

01:09 م الإثنين 05 فبراير 2024

أسعار الحديد

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القاهرة- مصراوي:

شهدت أسعار الحديد قفزة جديدة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 55300 جنيه، بزيادة 2767 جنيها.

سعر طن حديد عز: 58110 جنيهات، بزيادة 1885 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2499 جنيها، بزيادة 148 جنيها.

الحديد أسعار الحديد الأسمنت

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