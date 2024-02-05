الإحصاء: ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري 5% في نوفمبر 2023

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن عجز الميزان التجاري ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 3.07 مليار دولار مقابل 2.92 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق بارتفاع 5%.

وأظهرت بيانات الإحصاء، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 20.6% إلى 3.21 مليـار دولار خـلال شهـر نوفمبر 2023 مقابل 4.04 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: انخفاض صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 4.5% ومنتجات البترول بنسبة 23.7%، والبترول الخام بنسبة 28.6% والأسمدة بنسبة 59.6%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجة بنسبة 4.2%، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 324.5% سجاد وكليم بنسبة 12.0%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.9% إلى 6.28 مليار دولار خـلال شهـــر نوفمبر 2023 مقابـل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: قمح بـ 41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.7%، ذرة بنسبة 5.0%، فول صويا بنسبة 14.6%.

ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 19.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 53.4%، سيارات ركوب بنسبة 108.2%.