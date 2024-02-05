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BBC

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

12:12 م الإثنين 05 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 108.94 جنيه، بزيادة 6.19 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 96.56 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.66 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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