انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع البوري والجمبري بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

انخفضت أسعار السمك البلطي، بينما ارتفعت أسعار الجمبري، والكابوري، والسمك البوري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 78 و82 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 و420 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و145 جنيها، بزيادة 15 جنيها.