ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل وتراجع الليمون اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل، والبرتقال أبو سرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الكوسة، والملوخية، والليمون البلدي، واليوسفي، والكانتلوب، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 8 جنيهات و24 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 15 و27 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7.5 و9.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 3 جنيهات

الخيار الصوب بين 12.5 و14.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 12.5 و14.5 جنيه.

البسلة بين 19 و23 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 13 و17 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 و 10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.