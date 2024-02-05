معدل التضخم السنوي في تركيا يرتفع في يناير إلى 64.86%

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر يناير الماضي بشكل طفيف إلى 64.86% مقابل 64.77% خلال ديسمبر الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم.

وسجل معدل التضخم الشهري في تركيا 6.7% خلال يناير مقابل 2.93% في ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات المعهد.

كانت معدلات التضخم المرتفعة إحدى خطوات تغيير السياسة النقدية للبنك المركزي التركي في عهد المحافظة المستقيلة منذ أيام حفيظة أركان، والتي استخدمت السياسة التقليدية ورفعت الفائدة بنحو 36.5% خلال 8 أشهر، إلى مستوى 45%.

لكن معدلات التضخم السنوية ارتفعت من مستوى 39.59% في شهر مايو الماضي، قبل تعيين أركان.

واستقالت أركان منذ أيام من منصبها في البنك المركزي التركي يوم الجمعة الماضي، وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاتح كرهان محافظا جديدا للبنك بدلا منها.

ويستهدف البنك المركزي التركي النزول بمتوسط معدل التضخم السنوي إلى 5% على المدى الطويل.