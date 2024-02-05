البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الاثنين

القاهرة- مصراوي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 27526 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.39%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هوى بنسبة 3.03% إلى مستوى 27574 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس، وفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 40.3 مليار جنيه مسجلا نحو 1.971 تريليون جنيه بنهاية التعاملات.

وجاء هذا الهبوط وسط حالة ترقب لأي تحركات قد تحدث في سعر الصرف بالبنوك بعد عودتها للعمل خاصة في ظل قرار رفع الفائدة بالبنك المركزي 2% يوم الخميس، وتراجع كبير بسعر الدولار في السوق الموازية.