بعد هبوط حاد.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بتعاملات المساء؟

القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض حتى منتصف التعاملات بقيمة 150 جنيها مقارنة بمستواه أمس، وذلك بعد هبوط مفاجئ بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس، تأثرا بالتراجع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال اليومين الأخيرين.

وفقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 18 جنيها من قيمتها ليصل إلى نحو 54 و55 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم مقارنة بسعر وصل إلى نحو 73 جنيها خلال تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2367 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3043 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن متوقفة ومنها الذهب.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة بهبوط 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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