خريطة الأسعار: ارتفاع الطماطم والسمك البوري وانخفاض الخيار والذهب

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم، والليمون، والسمك البوري، والجمبري، بينما ارتفعت أسعار الخيار، والجوافة، والسمك المكرونة السويسي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وانخفض سعر جرام الذهب اليوم بنحو 150 جنيها حتى منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

أسعار الأرز والسكر والزيت والفول واللحوم في الأسواق اليوم الأحد

انخفاض أسعار السمك البوري والجمبري وزيادة المكرونة بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار الطماطم والليمون وزيادة الخيار والجوافة اليوم بسوق العبور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)