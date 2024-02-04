فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟

كتب- مصطفى عيد:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب الأسبق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك نشاطا في حركة الإقبال على شراء الذهب نوعا ما مقارنة بالفترة السابقة، وذلك بعد تراجع الأسعار الكبير الذي شهدته الأسواق في الأيام الأخيرة.

وانخفض سعر جرام الذهب بنحو 550 جنيها في الأسواق منذ مساء يوم الخميس الماضي وحتى الآن، ليتراجع عيار 21 من مستواه القياسي عند 4100 جنيه إلى نحو 3550 جنيها بتعاملات منتصف اليوم الأحد.

وجاء هذا التراجع تزامنا مع انخفاض ملحوظ لسعر الدولار في السوق الموازية من مستويات قياسية أيضا خلال الأيام الأخيرة.

وقال نجيب، لمصراوي، إن بعض الزبائن بدأوا في الإقبال على شراء الذهب مع تراجع الأسعار، في حين ينتظر البعض الآخر على أمل حدوث المزيد من الانخفاضات من أجل الشراء، بينما لم تشهد حركة البيع من المستهلكين أي تغير ملحوظ.

وأضاف أن ذلك يأتي وسط ترقب في الفترة المقبلة لتحركات أسعار الذهب مع عودة السوق العالمية من الإجازة غدا الاثنين، وتطورات سوق الصرف وتأثير رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي على السوق والعملاء خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، ليصل إلى 21.25% للإيداع، و22.25% للإقراض.

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