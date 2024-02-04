هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، هبوطا جديدا، وانخفض سعر الجرام بنحو 25 جنيها بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب انخفض في بداية التعاملات بقيمة 125 جنيها مقارنة بمستواه أمس، ليصل مجموع الانخفاض حتى منتصف التعاملات إلى 150 جنيها.

ويأتي ذلك بعد انخفاض مفاجئ لسعر جرام الذهب بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس، بعد تراجع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2367 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3043 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن ومنها الذهب.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة بهبوط 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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