شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها

كتب- مصطفى عيد:

شهد سعر كيلو الدواجن ارتفاعا جديدا في الأسواق بقيمة 10 جنيهات للكيلو خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياته أمس.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن وصل إلى بين 102 جنيه و105 جنيهات في الأسواق، وفي المزرعة سجل 95 جنيها.

وأضاف أن أسباب الارتفاع تعود إلى زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال والتدفئة، إلى جانب خروج البعض من المنظومة مرة أخرى بعد رغبة بعضهم في العودة لها مع دخول موسم شهر رمضان، إلا أن ارتفاع أسعار التكلفة خاصة الأعلاف بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية حال دون ذلك.

وأوضح السيد أنه إذا لم تستقر مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية قبل شهر رمضان سيحدث مشكلة في سوق الدواجن ويمكن أن ترتفع الأسعار أكثر.

وذكر أن سعر كيلو الدواجن المبردة والمجمدة يصل إلى نحو 147 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت بين 25 و28 جنيها.

وأشار السيد إلى أن أسعار البيض مرتفعة عند 145 جنيها للكرتونة في المزرعة اليوم، لتصل للمستهلك إلى بين 155 و160 جنيها للكرتونة.

اقرأ أيضا:

شعبة الدواجن: 10 جنيهات قفزة بالأسعار بسبب الدولار وصعود آخر محتمل في رمضان

شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة تصل لـ25% بالأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر