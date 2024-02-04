انخفاض أسعار السمك البوري والجمبري وزيادة المكرونة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، بينما انخفضت أسعار الجمبري، والسمك البوري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 82 و84 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 35 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها، بتراجع 20 جنيها.