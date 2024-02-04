إعلان

BBC

انخفاض أسعار السمك البوري والجمبري وزيادة المكرونة بسوق العبور اليوم

11:29 ص الأحد 04 فبراير 2024

اسعار السمك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، بينما انخفضت أسعار الجمبري، والسمك البوري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 82 و84 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 35 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

أسعار السمك السمك البوري الجمبري سوق العبور الكاليماري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المشاط تبحث مع الوكالة السويسرية للتنمية إعداد برنامج التعاون الجديد

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم
* سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل التراجع الكبير مع بداية التعاملات