تراجع أسعار الطماطم والليمون وزيادة الخيار والجوافة اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي، والبرتقال أبو سرة، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الخيار، والباذنجان البلدي، والكوسة، والجوافة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و12.5 جنيه.

البصل بين 7 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 13 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 12 و15 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 12 و15 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

البسلة بين 17 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و10.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و17 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

الرمان بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.