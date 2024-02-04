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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

11:11 ص الأحد 04 فبراير 2024

أسعار الحديد

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القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52619 جنيها.

سعر طن حديد عز: 54533 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2344 جنيها.

الحديد أسعار الحديد الأسمنت

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