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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

11:10 ص الأحد 04 فبراير 2024

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القاهرة- مصراوي:

استقر متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأحد في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.7 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 84.52 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.43 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البلدي الدواجن البيضاء

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