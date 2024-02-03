تزامنًا مع تراجع الدولار.. هبوط حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت، هبوطا حاداً ليخسر الجرام أكثر من 500 جنيها دفعة واحدة، متأثرًا بالتراجع في أسعار الدولار بالسوق الموازي، وتزامنا مع إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض يوم الخميس الماضي.

وجاءت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم السبت وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية على النحو التالي:-

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3050 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3560 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4172 جنيها للجرام.

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الأيام الماضية حيث تخطي جرام عيار 21 مستوى الـ 4100 جنيه وهو أعلى مستوى تاريخي يسجله.