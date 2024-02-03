خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والدواجن وتراجع الأسمنت

القاهرة- مصراوي:

زادت أسعار الحديد والدواجن، بينما تراجعت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجعها صباح اليوم.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

السلع الأساسية: أسعار الأرز والمكرونة واللحوم في الأسواق السبت

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات بعد خسارته الصباحية؟

قفزة جديدة في أسعار الحديد بالأسواق وتراجع الأسمنت (موقع رسمي)

متوسط أسعار الدواجن يرتفع فوق 100 جنيه بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري وانخفاض المكرونة بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم والكوسة وانخفاض البصل والفاصوليا اليوم بسوق العبور