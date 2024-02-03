اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يحذر من هروب الشباب إلى المهن الخدمية

القاهرة- مصراوي:

حذر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ظاهرة هروب الشباب من المهن الإنتاجية إلى المهن الخدمية، بحسب بيان له اليوم السبت.

وأشار الاتحاد إلى وجود تضارب قوي بين جميع أجهزة الدولة المعنية بالتعليم الفني وتدريب الشباب، وعدم خضوعهم لمنهج واستراتيجية موحدة تستهدف إنشاء أجيال جديدة مؤهلة للأعمال المهنية والحرفية طبقا للجودة وللأذواق والتكنولوجيات الجديدة المطلوبة في السوق، وفقا للبيان.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد فى مجلس النواب، ممثلا عن منظمات المجتمع المدني أثناء اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد مرعي لمناقشة آليات تطوير التدريب المهني في مصر وربطه باحتياجات سوق العمل.

وطالب السقطي بضرورة توحيد جهود الدولة لتنظيم قطاع التعليم الفني وفقا لأهداف محددة تستهدف في النهاية رفع إنتاجية الفرد في المجتمع، وزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي.

وأشار إلى وجود عزوف ملحوظ لدى الشباب عن العمل بقطاعات الصناعة والإنتاج، وإقبالهم على العمل في قطاع الخدمات كالعمل في مجال توصيل الطلبات أو كسائقي توك توك سعيا وراء المكسب اليومي السريع.

وأوضح السقطي أن هذا الأمر طال أيضا الحرفيين المستقلين وجعلت الأجيال الجديدة في المناطق الحرفية يعرضون عن تعلم مهن آبائهم وأجدادهم، بسبب انخفاض مهارات التسويق وقلة أماكن العرض وارتفاع أسعار الخامات.

وأشاد الاتحاد بجهود كل من المستشار محمد مناع أمين عام مجلس النواب، والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل لجنة من الخبراء والمسئولين تستهدف الخروج بقرارات وتوصيات لربط التدريب المهني بالاحتياجات الواقعية للسوق المصري.