ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات بعد خسارته الصباحية؟

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2567 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن ومنها الذهب.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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