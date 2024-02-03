إعلان

BBC

قفزة جديدة في أسعار الحديد بالأسواق وتراجع الأسمنت (موقع رسمي)

12:55 م السبت 03 فبراير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52618.75 جنيه، بزيادة 1469.94 جنيه.

سعر طن حديد عز: 54533.33 جنيه، بزيادة 850 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2343.75 جنيه، بتراجع 145 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السلع الأساسية: أسعار الأرز والمكرونة واللحوم في الأسواق السبت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* اجتماعات طارئة في البنوك لبحث مصير الفائدة على القروض والودائع غدا
* منظمة الصحة العالمية تحذر : خطر قوي بحلول عام 2050 لحالات السرطان الجديدة
سعر الذهب اليوم الجمعة يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات