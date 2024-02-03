قفزة جديدة في أسعار الحديد بالأسواق وتراجع الأسمنت (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 52618.75 جنيه، بزيادة 1469.94 جنيه.

سعر طن حديد عز: 54533.33 جنيه، بزيادة 850 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2343.75 جنيه، بتراجع 145 جنيها.