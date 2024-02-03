"ميتا" تحقق أكبر مكاسب بتاريخ "وول ستريت" رغم اعترافات استغلال الأطفال

القاهرة- مصراوي:

حققت القيمة السوقية لشركة ميتا، المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وإنستجرام، أكبر مكاسب يومية لشركة في تاريخ وول ستريت خلال تعاملات جلسة أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع في البورصة الأمريكية.

ويأتي ذلك رغم اعتذار رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج للآباء، الذين يقولون إن أطفالهم عانوا أو حتى ماتوا بسبب المحتوى الموجود على منصات فيسبوك، مما يعد اعترافا ضمنيا عن مسؤولية المحتوى في هذه الحوادث.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز، حققت الشركة مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 196 مليار دولار، لتصل إلى نحو تريليون و220 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس، وذلك بعد أن قفز سعر سهم الشركة بنسبة 20.32% خلال التعاملات إلى مستوى 474.99 دولار.

وقالت وكالة رويترز، إن هذه القفزة جاءت بعد أن أعلنت الشركة الأم لفيسبوك عن أول توزيع أرباح لها وحققت نتائج قوية.

وقبل أيام من الذكرى السنوية العشرين لتأسيس فيسبوك، سمحت شركة ميتا في وقت متأخر من يوم الخميس بإعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 50 مليار دولار، وقالت إنها ستوزع 50 سنتا للسهم عن أرباحها الفصلية.

وفي آخر تحديثات قائمة بلومبرج للمليارديرات، حققت ثروة مارك زوكربيرج بنحو 1.57 مليار دولار خلال آخر تعاملات لتصل إلى نحو 142 مليار دولار، محتلا بها المركز الخامس في القائمة.

وتأتي هذه المكاسب رغم اعتذار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، للآباء، الذين يقولون إن أطفالهم عانوا أو حتى ماتوا بسبب المحتوى الموجود على منصات فيسبوك، وذلك بعد ما واجه ضغوطًا من المشرعين.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، قال زوكربيرج خلال جلسة الاستماع: "أنا آسف على كل ما مررت به جميعًا.. إنه أمر فظيع.. لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتك".

ويواجه زوكربيرج، إلى جانب ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي لشركة إكس، وإيفان سبيجيل الرئيس التنفيذي لشركة سناب، وغيرهم من المديرين التنفيذيين الرائدين في وسائل التواصل الاجتماعي، استجوابًا من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يشعرون بالقلق بشأن استغلال الأطفال وسلامتهم في خدماتهم.

جاء اعتذار زوكربيرج بعد أن سأل السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي، عما إذا كان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا قد قام بتعويض أسر الضحايا.