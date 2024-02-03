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BBC

متوسط أسعار الدواجن يرتفع فوق 100 جنيه بالأسواق (موقع رسمي)

11:52 ص السبت 03 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم السبت في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وهذه الزيادة لليوم الثالث على التوالي، بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.7 جنيه، بزيادة 3.14 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 84.52 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.43 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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