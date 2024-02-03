ارتفاع أسعار الطماطم والكوسة وانخفاض البصل والفاصوليا اليوم بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار البصل، والفاصوليا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 جنيه و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و12.5 جنيه.

البصل بين 7 جنيهات و21 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 13 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البسلة بين 18 و24 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.