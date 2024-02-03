أول مصنع لبوتاجازات "بوش" في الشرق الأوسط يبدأ الإنتاج بمصر هذا العام

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصنع أجهزة البوتاجاز الذي تؤسسه شركة بي إس إتش مصر، من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة.

وأضاف الوزير أن الشركة تنشئ المصنع حالياً المصنع في مدينة العاشر من رمضان ليكون أول مصنع للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتاً إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد شركة بي إس إتش مصر، المالكة للعلامة التجارية "بوش" للأجهزة المنزلية، برئاسة لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

وأوضح الوزير أن المصنع سيخصص إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر، التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقاً من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة، وكذا ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.

وذكر أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.