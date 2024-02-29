القاهرة - مصراوي:

تترقب مصر مليارات الدولارات من صفقة رأس الحكمة، التي تمهد أيضا لتدفقات أخرى من صندوق النقد الدولي وشراكات متوقعة في مشروعات أخرى لمصر، بدعم من التفاؤل تجاه الاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس، أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لمشروع رأس الحكمة، وستتلقى 5 مليارات دولار أخرى، على أن يتم تحويل 5 مليارات دولار ثالثة هي قيمة وديعة إماراتية لدى المركزي المصري إلى الجنيه.

وبهذا ستكون مصر قد تلقت 15 مليار دولار هي الدفعة الأولى من الاتفاق، وستحصل خلال شهرين على 20 مليار دولار هي الدفعة الثانية تتضمن أموال محولة من الخارج بقيمة 14 مليار دولار على أن يتم تحويل وديعة إماراتية أخرى بقيمة 6 مليارات دولار إلى الجنيه المصري.

طروحات

وأعلن رئيس الوزراء أن وزارة قطاع الأعمال العام تسلمت أكثر من 500 مليون دولار من حصيلة بيع حصة من شركة الفنادق التاريخية التي تمت نهاية العام الماضي، وكانت قيمتها تقدر بـ 800 مليون دولار، سيتم تحويل باقي المبلغ قريبا.

كانت الحكومة أعلنت أنها تمكنت من جمع 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية من خلال بيع حصص في 14 شركة مملوكة للدولة، ووفق تصريحات وزير المالية محمد معيط، تستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.

وتسعى الحكومة حاليا لبيع حصة في شركة وطنية لمحطات الوقود وغيرها بعد أن أعلنت عزمها تأهيل 50 شركة حكومية لتضمها للبرنامج.

صندوق النقد

ليس معروفا بعد قيمة الاتفاق الذي ستتوصل له مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ 3 مليارات جنيه، حيث تشير التوقعات إلى قيمة جديدة بين 7 إلى 12 مليارات دولار، لكن في حال أتمت مصر والصندوق مراجعة البرنامج المؤجل ستحصل مصر على شريحتين مؤجلتين من القرض.

في ديسمبر 2022، حين وقعت مصر اتفاق التمويل مع صندوق النقد، حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر أن تحصل على شريحة ثانية في مارس 2022 ثم شريحة ثالثة في سبتمبر 2022 لكن ذلك لم يحدث، ومع اكتمال المراجعتين ستحصل مصر على نحو 700 مليون دولار، هما دفعتي الشريحتين.

ويأتي في مارس المقبل موعد صرف الشريحة الرابعة من القرض، والتي ربما يتم صرفها أيضا ما يعني ارتفاع حصيلة مصر إلى أكثر من مليار دولار، بخلاف قيمة الزيادة المتوقعة في القرض نفسه.

الهيدروجين الأخضر

ووقعت الحكومة 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإجمالي استثمارات تتخطى 41 مليار دولار خلال 10 سنوات. لكن مصر ستستقبل 12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.