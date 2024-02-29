إعلان

BBC

اقتصاد تركيا ينمو بـ 4.5% في 2023 متجاوزًا التوقعات

12:56 م الخميس 29 فبراير 2024

تركيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5% خلال العام الماضي 2023، مقارنة بنمو نسبته 5.6% في العام 2022، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وجاء معدل النمو العام الماضي أكبر من التوقعات، حيث سبق أن أظهر استطلاع لرويترز نمو متوقع بـ 4.3% خلال 2023.

ونقلت الوكالة بيانات صادرة اليوم الخميس عن هيئة الإحصاء التركية، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4% خلال الربع الأخير من العام 2023.

وخلال الربع الأخير من العام 2022، بلغ معدل نمو الاقتصاد 3.5%.
وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموًا على مدى 14 ربعًا متتاليًا، وفق الوكالة.

وأوضحت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بنسبة 75% في عام 2023 وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.

ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 31,2 ليرة).

تركيا اقتصاد تركيا هيئة الإحصاء التركية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بين النقل والتعليم.. كيف توزع الحكومة استثماراتها في محافظات الصعيد؟

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بالصور والفيديو.. أهالي غزة يستقبلون مساعدات الإنزال الجوي
الوقت المناسب.. متى تحرر مصر سعر الصرف؟
سيغير مسار القضية.. محامي حبيبة الشماع يكشف مفاجأة عن تحليل السائق
زيادة الحد الأدنى للأجور.. ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس
السيسي وبايدن يبحثان هاتفيًا جهود التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار