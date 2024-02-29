اقتصاد تركيا ينمو بـ 4.5% في 2023 متجاوزًا التوقعات
القاهرة - مصراوي:
نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5% خلال العام الماضي 2023، مقارنة بنمو نسبته 5.6% في العام 2022، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء التركية الأناضول.
وجاء معدل النمو العام الماضي أكبر من التوقعات، حيث سبق أن أظهر استطلاع لرويترز نمو متوقع بـ 4.3% خلال 2023.
ونقلت الوكالة بيانات صادرة اليوم الخميس عن هيئة الإحصاء التركية، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4% خلال الربع الأخير من العام 2023.
وخلال الربع الأخير من العام 2022، بلغ معدل نمو الاقتصاد 3.5%.
وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموًا على مدى 14 ربعًا متتاليًا، وفق الوكالة.
وأوضحت البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بنسبة 75% في عام 2023 وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.
ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 31,2 ليرة).
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