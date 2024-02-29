البورصة تعلن موعد سريان عرض استحواذ بي انفستمنتس على أوراسكوم المالية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، تفاصيل عرض الشراء الإجباري بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي المقدم من شركة بى انفستمنتس القابضة لشراء حتى عدد 4,249,009,458 سهم بنسبة 90% من أسهم راس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم فقط و بحد ادنى للتنفيذ نسبة 51%.

وقالت البورصة في بيان للمتعاملين، إن فترة سريان العرض ستمتد عشرين يوم عمل تبدأ من جلسة تداول 3/ 3 /2024 وحتى نهاية جلسة تداول 15/4 / 2024.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة بي إنفستمنتس القابضة على أوراسكوم المالية القابضة حتى 90% من رأسمال الأخيرة، وذلك من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، تضمن سعر العرض مبادلة كل سهم من أسهم رأسمال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة.

ووفق بيانات سابقة، ستقوم شركة بي إنفستمنتس القابضة بإصدار أسهم زيادة رأس مالها حتى نحو 74859222 سهما ليتم مبادلتها وفقا لمعامل المبادلة، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي شركة أوراسكوم المالية المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وبحد أدنى للتنفيذ 51%.

ويصل إجمالي قيمة عرض الشراء إلى نحو 1.888 مليار جنيه من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

كانت شركة بي إنفستمنتس القابضة أكدت، خلال إفصاح لها في نوفمبر الماضي، استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة (لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90%) من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، ردا على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سحبها للعرض.

وأبرمت بي إنفستمنتس اتفاقاً في يونيو الماضي مع شركة أو تي إم تي أكويسيشن (المساهم الرئيسي بنسبة 51.66% من شركة أوراسكوم المالية القابضة)، ورئيس وعضو مجلس إدارة الشركة، وشركة أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتز المرتبطة بالمساهم الرئيسي وتمتلك 0.06% من أسهم أوراسكوم المالية.

وتلتزم بي إنفستمنتس بموجب هذا الاتفاق بالاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة، وذلك عن طريق تقديم عرض شراء إجباري عن طريق مبادلة الأسهم.

وشركة بي إنفستمنتس القابضة تأسست في عام 2006، ومقيدة بالبورصة منذ يوليو 2015، وتضم محفظة استثماراتها مجموعة شركات في بعض القطاعات منها التطوير العقاري، وتصنيع وبيع الأغذية، والمدفوعات الإلكترونية، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

وتركز شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، وهي ناشئة عن تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار في أواخر عام 2021.