سوق الحديد تترقب تحركات الشركات بعد هبوط دولار السوق الموازية

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سوق الحديد يترقب قرارات عدد من الشركات بشأن الأسعار خلال الأيام المقبلة وعلى رأسها شركة حديد عز، وذلك بعد تراجع الدولار في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين.

وهبط سعر الدولار في السوق الموازي إلى أقل من 50 جنيها بعد أن كان يتداول فوق مستوى 60 جنيها، قبل إعلان الحكومة عن صفقة مشروع رأس الحكمة والتي تسببت في تراجع الدولار بالسوق غير الرسمي.

كانت الحكومة المصرية وقعت عقود المشروع يوم الجمعة مع شركة القابضة ADQ الإماراتية مع إعلان ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

وبدأت أول شركة في سوق الحديد، وهي شركة حديد الجارحي، في خفض سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بأكثر من 5 آلاف جنيه اليوم، وفقا لقول الزيني.

ويصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في شركة حديد الجارحي إلى 47300 جنيه اليوم مقابل 53250 جنيها، بحسب الزيني.

كانت شركة حديد عز رفعت أسعار الحديد بنحو 3600 جنيه الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع 53521 جنيها مقابل 49921 جنيها.

ويصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 54859 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بزيادة 3690 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بزيادة 3729 جنيها).

ووفقا لموقع الشركة، تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز إلى 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.