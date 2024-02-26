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BBC

متحدث قطاع الأعمال لمصراوي: نسعى لاستغلال رأس جميلة بالشكل الأمثل لموقعها الفريد

02:40 م الإثنين 26 فبراير 2024

شرم الشيخ

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كتبت- شيماء حفظي:

قال منصور عبدالغني، المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تنتهج استراتيجية تستهدف تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل، وبين هذه الأصول الأراضي المملوكة للشركات التابعة وبينها أرض مشروع رأس جميلة.

وأضاف عبدالغني، أنه فيما يتعلق بأرض رأس جميلة التي تتميز بموقعها الفريد "تسعى الوزارة لاستغلالها بشكل يليق ويتفق مع موقعها الفريد، وبما يحقق أفضل عائد ممكن من هذه الأرض والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتوافق مع خطة الوزارة، وجاري العمل على هذا".

والحديث عن تطوير مشروع رأس جميلة ليس جديدًا، فمنذ سنوات تسعى الشركة القابضة لتطوير مشروع على هذه الأرض بالبحر الأحمر، سواء من خلال البحث عن مستثمر أو طرحها للشراكة على القطاع الخاص، ثم ظهر الصندوق السيادي السعودي كفرصة للشراكة بعد تنفيذ صفقات استحواذ من الصندوق على حصص في شركات مصرية في 2022، لكن لم يتم تداول أي معلومات بشكل رسمي عن إمكانية الشراكة مع الصندوق أو وجود مفاوضات.

وتقع االأرض في مدينة شرم الشيخ وتم دمج قطعتي أرض تابعتين لوزارتي قطاع الأعمال العام والطيران المدني بعد سنوات من محاولة تطوير أرض وزارة قطاع الأعمال منفردة دون نتائج.

وقطعتي الأرض متلاصقتين تمتلكهما شركتا "المنتزه للسياحة والاستثمار" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، وشركة "إيماك العقبة" التابعة لوزارة الطيران المدني، ومساحتهما (متضمنة المساحتين معا) بإطلالة شاطئية تبلغ نحو 860 ألف متر مربع، من المقرر إقامة مشروع سياحي فندقي على أرض "رأس جميلة".

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وزارة قطاع الأعمال العام رأس جميلة مشروع رأس جميلة القطاع الخاص

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