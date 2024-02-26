سنوات من المحاولة قبل رأس الحكمة.. ماذا نعرف عن "رأس جميلة" وخطة تطويرها؟

كتبت- شيماء حفظي:

أصبح مشروع تطوير أرض جميلة بشرم الشيخ على البحر الأحمر، مجال بحث وتساؤلات مؤخرا بعد توقعات بأن يتم تطويره بالشراكة مع الصندوق السيادي السعودي على غرار مشروع رأس الحكمة الذي وقعت الحكومة اتفاقية شراكة بشأنه مع الصندوق السيادي بأبوظبي "القابضة ADQ" الأسبوع الماضي.

والحديث عن تطوير مشروع رأس جميلة ليس جديدًا، فمنذ سنوات تسعى الشركة القابضة لتطوير مشروع على هذه الأرض بالبحر الأحمر، سواء من خلال البحث عن مستثمر أو طرحها للشراكة على القطاع الخاص، ثم ظهر الصندوق السيادي السعودي كفرصة للشراكة بعد تنفيذ صفقات استحواذ من الصندوق على حصص في شركات مصرية في 2022.

ماذا نعرف عن رأس جميلة؟

- تقع الأرض في مدينة شرم الشيخ وتم دمج قطعتي أرض تابعتين لوزارتي قطاع الأعمال العام والطيران المدني بعد سنوات من محاولة تطوير أرض وزارة قطاع الأعمال منفردة دون نتائج.

- الأرض عبارة عن قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتا "المنتزه للسياحة والاستثمار" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، وشركة "إيماك العقبة" التابعة لوزارة الطيران المدني.

- تبلغ مساحة الأرض المطروحة للتطوير (متضمنة المساحتين معا) بإطلالة شاطئية نحو 860 ألف متر مربع.

- من المقرر إقامة مشروع سياحي فندقي على أرض "رأس جميلة".

- الشراكة مع القطاع الخاص ليس طرحا جديدا، ففي 2016، تفاوضت الحكومة مع مجموعة وادي دجلة للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مجموعتي الفطيم السعودية، وإعمار الإماراتية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

- قدرت الشركة القابضة للسياحة والفنادق استثمارات المشروع في عام 2020 بنحو 3 مليارات جنيه.

- سبق أن طرحت القابضة الأرض لجذب مستثمر قبل عدة سنوات، لكنها تلقت عرضا واحدا ولم يكن مناسبا فتم إلغاء الطرح، وبعد ذلك تعاونت مع وزارة الطيران لتنفيذ مشروع على أرض مملوكة للطرفين.

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