تراجع أسعار السمك البوري والجمبري وارتفاع الكابوريا بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البوري، والجمبري، وارتفعت أسعار الكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 75 و81 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و245 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.