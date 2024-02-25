البورصة تهبط 5% بنهاية جلسة الأحد و119 مليار جنيه خسارة برأس المال السوقي

القاهرة- مصراوي:

أغلقت أولى جلسات التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي على تراجعات حادة، وخسائر فادحة برأس المال السوقي، وذلك في أول تداولات بعد إعلان تفاصيل صفقة رأس الحكمة، وهبوط سعر الدولار في السوق الموازية، إلى جانب بدء تطبيق التقسيم الجديد لأسواق الأوراق المالية في البورصة بعد إعادة التقسيم.

ورغم أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قلص هبوطه الحاد الصباحي، فإنه أغلق جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 5.01% إلى مستوى 27841 نقطة، وذلك بعد أن هوى بأكثر من 7% في بداية التداولات.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.81%.

وحقق رأس المال السوقي خسارة فادحة بنحو 119.1 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات اليوم لينخفض إلى نحو تريليون و973.7 مليار دولار بنهاية الجلسة.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم خلال جلسة تداول اليوم صافي بيع بقيمة 174 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 173.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 347.8 مليون جنيه.

وأرجعت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، الهبوط الكبير لمؤشرات البورصة خلال جلسة الأحد، في تقرير سابق اليوم، إلى الأنباء الإيجابية عن صفقة رأس الحكمة، موضحة أن السوق مع أي خبر إيجابي تحدث عمليات بيع كثيرة لأسهم المؤسسات المحلية.

ووقعت الحكومة المصرية، الجمعة، عقود مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع شركة القابضة ADQ الإماراتية، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، موضحا أنه يعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، مع ضخ نحو 35 مليار دولار إلى مصر خلال شهرين.

وعقب إعلان الاتفاق شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا حادا فقد خلاله يومي الجمعة والسبت بين 12 و15 جنيها ليتراوح بين 49 و52 جنيها، وهو ما أثر بدوره على تعاملات المستثمرين في البورصة خلال تعاملات أول جلسة بعد هذا الهبوط اليوم.

كما يعد تفعيل التعديلات الجديدة التي أعلنها أحمد الشيخ رئيس البورصة فيما يتعلق بإعادة تقسيم أسواق البورصة أحد أسباب الهبوط الحاد للمؤشرات مع بداية التعاملات، وفقا لقول حنان رمسيس.

كانت البورصة أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة، وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بها بداية من جلسة اليوم الأحد.

ويتضمن تقسيم أسواق البورصة الجديد 4 أسواق: السوق الأكثر نشاطاً، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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