"التعاون الاقتصادي" تدعو مصر للانضمام إلى منتدى سياسات خفض الانبعاثات

كتبت- شيماء حفظي:

أعرب ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تطلع المنظمة إلى انضمام مصر إلى المنتدى الشامل لسياسات خفض الانبعاثات IFCMA، في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لدعم الاقتصاد الأخضر، لا سيما وأن المنتدى يسعى إلى مساعدة الدول على خفض انبعاثاتها وتسهيل وصولها إلى تبادل المعلومات.

جاء ذلك خلال لقاء كورمان مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وجاء اللقاء خلال تواجد الوزيرة بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إطلاق تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة بباريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.

وخلال اللقاء قالت السعيد إن مصر تعمل على تعظيم استفادتها من التقرير عبر وضع رؤية تشاركية ساهمت فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط للنظر في كيفية تفعيل توصيات المنظمة وترجمتها إلى سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية في مختلف محاورها.

واستعرضت وزيرة التخطيط في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتخارج الدولة التدريجي من النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وغيرها.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه لمصر للحيلولة دون تأثر الفئات الأكثر ضعفاً من المواطنين المصريين بتداعيات تلك الصدمات الخارجية، مشيرة إلى برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي أطلقتها مصر.

وأعربت وزيرة التخطيط عن التطلع إلى الانخراط بشكل أكبر في شراكة المنظمة، مع أفريقيا خاصة في ظل رئاسة مصر للجنة التوجيهية الخاصة بمبادرة النيباد، وكذا دور مصر النشط في مختلف المحافل المعنية بالقارة الأفريقية.