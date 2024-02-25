سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 25 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الارتفاع 50 جنيها حتى منتصف التعاملات.

يأتي ذلك بعد هبوط سعر الجرام بقيمة 450 جنيها خلال الفترة منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس، بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، وذلك بسبب تداعيات الهبوط الحاد لسعر الدولار في السوق الموازية عقب إعلان تلك التفاصيل، واقتراب ضخ نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2033 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها التداولات على السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بزيادة 11.01 دولار بنسبة 0.54% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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