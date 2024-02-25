"كمت".. التنظيم والإدارة يطلق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء عمل أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة "كمت"، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

و"كمت" هي نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وتهدف المساعدة الذكية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم لإطلاق المساعدة الذكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، وعدد من الخبراء.

وذكر صالح الشيخ أن "كمت" صُممت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظياً.

كما ترد المساعدة الذكية الجديدة على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقاً، وفقا للشيخ.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من إعادة هيكلة جميع المؤسسات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أصبح هناك رؤية واضحة لمستقبل الإطار المؤسسي للدولة، وذلك في إطار الإصلاح المؤسسي.

وقال إن الجهاز أولى اهتماماً خاصاً لتدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين الذين تم انتقاؤهم للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث نفذ برنامجاً شاملاً لتقييم القدرات اتبعته مجموعة من البرامج التدريبية التي تمت وفقاً لتحديد الاحتياجات، وتجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 76 ألف متدرب.