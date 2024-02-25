تراجع أسعار اللحوم والسكر والجبن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والدواجن، واللحوم، والمسلى الصناعي، والجبن الرومي الأبيض في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما زاد سعر زيت الذرة.

جاء ذلك وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.18 جنيه، بتراجع 86 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 60.58 جنيه، بتراجع 3.46 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.76 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.04 جنيه، بتراجع 5.88 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 41.22 جنيه، بتراجع 5.66 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.65 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 75.27 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.97 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

لتر زيت الذرة: 133.18 جنيه، بزيادة 2.94 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 377.28 جنيه، بتراجع 14.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.68 جنيه، بتراجع 5.44 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.82 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 55.11 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.98 جنيه، بتراجع 5.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 236.92 جنيه، بتراجع 14.13 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.43 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 106.38 جنيه، بتراجع 10.29 جنيه.